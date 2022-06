Ein Traumhaus in erstklassiger Lage

Ihr träumt von einem modernen, aber gemütlichen Haus am Meer mit atemberaubenden Ausblicken, Pool und jeder Menge Style und Komfort? Dann seid ihr hier genau richtig, denn wir haben heute ein echtes Traumhaus für euch. Es steht in der nordportugiesischen Kleinstadt Caminha, direkt an der spanischen Grenze, wo der Rio Minho in den Atlantik mündet, und stammt aus der Feder von Castro Calapez Arquitectos. Die beeindruckenden Fotos des grandiosen Projekts haben wir unserem Experten António Chaves zu verdanken.