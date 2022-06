Mutation eines Reihenhauses

Stellt euch vor, ihr wohnt in einem Reihenhaus, das in den 1930er Jahren erbaut wurde und habt genug von kleinen Fenstern, dunklen Räumen und engen Zimmerchen. Was macht ihr? Ihr könntet es den Besitzern des Hauses gleichtun, das wir euch heute vorstellen wollen. Sie beauftragten unsere Experten von Gerstner Kaluza Architektur mit dem Umbau und der Modernisierung ihres Reihenendhäuschens und freuen sich jetzt über eine deutliche Steigerung ihrer Wohn- und Lebensqualität. Wir zeigen euch, was durch die sensiblen Anpassungen und Ergänzungen alles verändert wurde und wie sich das altbackene Reihenhaus in ein modernes, stylishes Zuhause mit Charakter verwandelte.