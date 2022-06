In 6 einfachen Schritten zum eigenen Teich

Steine spielen sowohl am als auch im Teich eine bedeutende Rolle und stellen nicht zuletzt eine Wohnmöglichkeit für viele kleine, nützliche Tiere dar. Daher ist es wichtig, beim Bauen des Teiches darauf zu achten, dass die Schicht aus Steinen, mit der ihr den Teichboden bzw. die Teichfolie bedeckt, ausreichend hoch ist. Verwendet in diesem Zusammenhang am besten auch hier wieder ausschließlich runde Steine, die die Folie nicht beschädigen! In Bezug auf die jeweilige Farbe der Steine sind eurer Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Entscheidet euch einfach am besten für einen Farbton, der auch in den Bereich um den Teich übertragen werden kann und hier mit anderen Accessoires in eurem Garten gut harmoniert!