So verwandelt ihr euer Sperrholz in stylishe Möbel

Kreative und ökologisch orientierte Tischler haben ein gutes Auge dafür, wie man aus Sperrholz neue Möbel gestalten kann. Während wir in einer alten Holzkiste nur hinderlichen Müll sehen, erkennen sie das nachhaltige Potential des Wegwerf-Gegenstandes. Materialien, die ihren eigentlichen Zweck erfüllt haben, verwerten sie zu Möbeln und Wohnaccessoires weiter. Schaut euch zum Beispiel diese wundervolle Kommode von Panoply Design aus Leipzig an. Sie ist aus Europaletten upgecyclet und wurde in Handarbeit gefertigt. Die gebürsteten Griffe und Standfüße die in der Höhe verstellbar sind, harmonieren wunderschön mit dem rustikalen Holz. Da jedes Möbelstück ein unvergleichliches Unikat ist, ist auch die Maserung des Holzes bei jeder Europalette einzigartig. Genau diese Einzigartigkeit zeichnet Upcycling-Möbel nebst ihrem ökologischen Aspekt aus. Werft euer Sperrholz in Zukunft nicht einfach weg, sondern versucht zu erkennen, ob es sich auf irgendeine Weise wiederverwerten lässt. Mit einer dicken alten Baumscheibe beispielsweise könnt ihr einen wunderschönen Teelicht- oder Kerzenhalter gestalten. Einfach das Holz schleifen, die gewünschte Stelle auskerben und das ganze Kunstwerk mit Leinöl oder Holzlack behandeln.