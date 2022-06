Glanzvolles Haus, das zum Entspannen einlädt

Schwimmen und relaxen machen durchaus durstig und hungrig. Wie gut, dass das Objekt eine Outdoor-Küche bereithält, die bestens ausgestattet ist und eine rundum Versorgung ermöglicht. An dem Tresen kann ein erfrischender Cocktail eingenommen werden. Wer sich in größerer Gesellschaft befindet, nimmt am besten an dem großzügigen Tisch mit ausreichend Sitzgelegenheiten Platz und diniert frisch Gebackenes aus dem ebenfalls zur Verfügung stehenden Steinofen. Welch Komfort!