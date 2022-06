Kopf oder Zahl? Das Haus mit den zwei Seiten

Sanfte Pastelltöne bestimmen an dieser Stelle den Innenraum und beginnen mithilfe indirekter Lichtequellen zu strahlen. Ein Blick in das Badezimmer verrät, dass es extravagant weitergeht. Die Armaturen wählte man passend zu dem Waschbecken in Reinweiß aus. Jedes Detail scheint aufeinander abgestimmt zu sein. So weisen auch die Türklinken die gleiche Farbigkeit wie im Badezimmer auf und läuten den Beginn einer ganzen Serie ein.