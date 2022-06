6 Einblicke in ein rustikal-modernes Traumhaus

Wir nähern uns der Küche in kleinen Schritten und sehen uns zunächst den Übergang von Wohnbereich zu Küche etwas genauer an. Die halbhohe Wand in Betonoptik dient als Raumtrenner und kann zugleich als Theke genutzt werden. Besondere Aufmerksamkeit zieht der massive Holzblock auf sich: Er dient als Speisekammer und bietet zugleich dank seiner Nischen Stauraum für allerhand Utensilien. Kunstvoll in Szene gesetzt wird der Holzkubus durch eine indirekte Beleuchtung, die an der Decke entlangläuft.