Ein Mittelalterhaus auf Zeitreise

Sanierungs-, Renovierungs- und Umbauprojekte stellen wir euch hier bei homify ständig vor. Heute haben wir aber ein besonders eindrucksvolles Konzept mitgebracht. Unsere italienischen Experten von VPS Architetti haben in einem kleinen Dorf in der Toskana ein mittelalterliches Steinhaus aus der Zeit um 1500 zu neuem Leben erweckt. Wie viele alte Gebäude, hatte auch dieses im Laufe der Jahrhunderte einige Veränderungen und Umbauten erfahren, die dem Haus viel von seinem ursprünglichen Charme und Charakter genommen hatten. Unsere Experten entfernten all die unpassenden Erneuerungen und renovierten den Bau behutsam, indem sie sein historisches Flair wieder hervorhoben und betonten und ihm dabei dennoch einen einzigartigen, modernen Look und Komfort verliehen.