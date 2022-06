5 Fehler, die Einbrecher ins Haus locken

Die Urlaubszeit ist für uns alle die lange erwartete Gelegenheit, den Kopf frei zu bekommen, die Alltagssorgen und die lähmende Routine der Arbeit hinter sich zu lassen und einfach mal wieder so richtig zu entspannen. Ob es dafür an den Strand geht, in die Berge, in eine fremde Stadt oder auf einen spannenden Roadtrip, bleibt ganz dem persönlichen Geschmack überlassen, aber die meisten von uns nutzen unseren wohlverdienten Urlaub, um mal wieder etwas anderes zu sehen und die Welt zu entdecken. Wer allerdings bei der Rückkehr keine böse Überraschung erleben will, sollte sein Zuhause so sicher wie möglich hinterlassen, denn gerade in der Ferienzeit nutzen Langfinger die Gunst der Stunde und die Zahl der Einbrüche steigt. Wir zeigen euch, wie ihr euer Haus vor Einbrechern schützen und euren Urlaub ganz entspannt genießen könnt.