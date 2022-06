Das legendärste Stadion Brasiliens: Estádio do Maracanã

Der Name Maracanã sorgt bei Fußballfans für Gänsehaut! Denn im Estádio do Maracanã wurden Legenden geboren, Träume zerstört und große Momente gefeiert. Wir haben uns das phänomenale Bauwerk in Rio de Janeiro einmal genauer angesehen und einen Blick auf seine Historie geworfen.

Und auch Deutschland schreibt heute in diesem Stadion Geschichte: Es ist das erste Mal, dass die deutsche Nationalmannschaft in diesem Stadion antritt. Wird uns der berüchtigte Fußballtempel Glück bringen?