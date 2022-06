Wie kann ich meinen Garten mit Pflanzen verschönern?

Hortensien überzeugen im Garten mit ihren üppigen, großen Blüten, die in verschiedenen Farben erstrahlen und zu einem richtigen Hingucker werden. Das Tolle an Hortensien ist, dass sie sehr pflegeleicht sind und trotzdem einiges her machen. Der ideale Standort für diese aufregende Pflanze ist in schattigen oder halbschattigen Gebieten. Im frühen Sommer beginnt die Hortensie dann in weiß oder rosa zu blühen. Einige Hortensien färben sich mit der Zeit blau, was an einem hohen Säuregehalt im Boden liegt. Wer seinen Garten mit großen, romantischen blauen Blüten verschönern möchte, kann daher mit etwas Rhododendron-Erde oder Aluminium-Dünger nachhelfen. Der saure pH-Wert von etwa 4,5 aktiviert die blaue Farbe in der Hortensie und verwandelt die rosafarbenen Blüten nach und nach in wunderschöne, hellblaue Bällchen. Die meisten Hortensienarten sind winterhart, sollten aber mit einer Mulch- oder Reisigschicht vor starkem Frost geschützt werden. Hortensien, die in großen Töpfen auf der Terrasse oder im Eingangsbereich dekoriert werden, müssen an einem frostfreien Ort überwintern oder ausreichend geschützt werden.