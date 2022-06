Wohnideen fürs Wohnzimmer

Das Wohnzimmer ist unser Heiligstes! Hier wollen wir uns nach Feierabend auf die Couch fläzen, einen schönen Film gucken, Rotwein trinken und in Zeitschriften blättern oder Freunde einladen und mit ihnen über den Sinn des Lebens diskutieren… Damit das Wohnzimmer auch die richtige Grundlage für all das und mehr ist, sollte es gemütlich sein, Persönlichkeit widerspiegeln und inspirieren. Denn die besten Ideen kommen leider nicht im Schlaf, sondern immer dann, wenn man gerade entspannt ist und in dem Moment sogar eigentlich an was ganz anderes denkt. Und jetzt überlegt mal: Wo könnte man entspannter sein als im Wohnzimmer - dem Ort, der den eigenen Stil reflektiert wie kein zweiter Raum auf der Welt… ?!