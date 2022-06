Einfach mal Blau machen!

Weiter geht es in die Küche, von der man Dank des großen Rundbogens in das Wohnzimmer blicken kann. Eine Trennung wird nicht nur mithilfe des historischen Bogens geschaffen, sondern zudem mit dem Boden. Der blaustrahlende Belag ist ein eingefärbtes Mikrozement-Gemisch und spielt nicht nur in der Küche eine spezielle Rolle, sondern ebenso in den noch folgenden Räumen.