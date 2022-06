Dachwohnung mit skandinavischem Charme

Durch die Planung eines offenen Raumkonzepts und den Verzicht auf unnötige Trennwände wirkt die Dachwohnung hell, luftig und großzügig. Hier sehen wir den offenen Essbereich, der nahtlos in Wohnzimmer und Küche übergeht. Von der Küche ist der Essplatz nicht etwa durch eine Wand getrennt, sondern optisch durch die Wahl eines anderen Bodenbelags und eine halbhohe Kücheninsel separiert. Ein weiterer cleverer Trick, der beim Einrichten einer Dachwohnung mit Schrägen Wunder bewirkt, sind die maßangepassten Einbauschränke, die den vorhandenen Platz optimal nutzen. Durch die weißen, grifflosen Fronten gehen sie außerdem optisch nahtlos in die Wand über, was dem Raum zusätzlich Tiefe verleiht.