Das Neon-Haus

Der Schweizer Kanton Wallis ist seit jeher von der Landwirtschaft geprägt. In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurde aus vielen der alten landwirtschaftlichen Grundstücke Bauland. Bauherren, die auf diesem Grund und Boden ein neues Haus errichten wollen, finden nun häufig die Situation vor, dass ihr Grundstück mit einem oder mehreren alten Ställen, Scheunen oder anderen bäuerlichen Gebäuden besetzt ist. Oft müssen diese Bauten dann der Abrissbirne weichen, nicht jedoch bei dem Projekt, das wir euch heute vorstellen. In diesem Fall fand der Architekt René Grünwald von Balzani Diplomarchitekten einen Weg, den alten Stall in ein neues Gebäudeensemble zu integrieren und erschuf so eine Neuinterpretation eines Weilers. Wir zeigen euch, wie diese besondere Kombination funktioniert.