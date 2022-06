6 Gestaltungstipps für japanische Gärten

Geharkte Kiesflächen mit kunstvollen Wellenmustern sind in jedem japanischen Garten zu finden und dürfen bei der Gestaltung natürlich nicht fehlen. Die Kiesschicht sollte dafür mindestens fünf Zentimeter dick sein. Übrigens symbolisiert der hellgraue Kies in der japanischen Gartenkunst das Meer beziehungsweise Seen und Flüsse. Wer möchte, kann also zusätzlich Inselchen aus bemoosten Steinen inszenieren.