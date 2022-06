Ein erstaunlich modernes Haus

Geht man am aus Holz gestalteten Haupteingang des Hauses rechts vorbei, gelangt man auf eine Art begrünten Korridor, den wir hier von der Rückseite aus betrachten. Die lange Rasenfläche führt um das Haus herum zu der hinteren Terrasse. Auf diesem Bild erkennen wir auch, dass sich der Bau nach hinten heraus über noch mehr Volumina erstreckt, als zu erst angenommen. Ein Platzmangel ist hier also ausgeschlossen! Es präsentiert sich auch die Verkleidung der weißen Baukörper im unteren Bereich im Detail: Braun-graue Platten in unterschiedlicher Formgebung setzen sich zu einem interessanten Muster zusammen.