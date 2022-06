Fabelhafte Sanierung einer 52 Quadratmeter Wohnung

Eine Wohnung oder ein Haus ist ein überaus kostbares Gut, das wir jederzeit zu schätzen wissen sollten. Denn ein solches zu besitzen, ist nicht unbedingt selbstverständlich. Die eigenen vier Wände geben uns ein Dach über dem Kopf und sind unser ganz privates Reich, in dem wir all unsere Habseligkeiten aufbewahren. Kurz gesagt, sie sind unser Wohnraum. Und mit diesem sollten wir mit Bedacht umgehen, schließlich will man sich hier auch Zuhause und damit wohl fühlen.

Das mit dem Hegen und Pflegen kam in der folgenden Wohnung etwas zu kurz bzw. wurde vernachlässigt. Hier scheint man sich einige Zeit nicht mehr so richtig um alles gekümmert zu haben, weshalb der Ort recht chaotisch, unaufgeräumt und lieblos behandelt zurückgelassen wurde. Das Design ist auch nicht mehr zeitgemäß, wodurch sich insgesamt ein recht wenig einladendes Bild ergibt. Dabei hat die Wohnung neben ein paar vorhandenen Möbelstücken durchaus Potenzial, um wieder im neuen Glanze zu erstrahlen. Das erkannten auch die Home Staging-Experten von Better Home, die aus den vier Wänden ein richtig stylishes Zuhause zum (wieder) Wohlfühlen geschaffen haben!