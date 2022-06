Kleines Haus ohne Schnickschnack, aber mit viel Komfort

An die Küche schließt sich gleich ein ebenso modern gestalteter Essplatz an. Highlight ist hier natürlich das große Panoramafenster, welches viel Licht herein lässt und den Ausblick auf den teilweise begrünten Außenbereich freigibt. Ein schlichter, rechteckiger Holztisch in Weiß und eine gleichfarbige Lampe sind funktional und überzeugen mit schlichter Eleganz. Die verschiedenfarbigen Stühle setzen einen verspielten Akzent und brechen etwas mit der überaus minimalistischen Einrichtung.