5 eindrucksvolle Häuser am Wasser

Heute wollen wir bei homify mal ein wenig träumen – und zwar von tollen Häusern direkt am Wasser. Flüsse, Seen und das Meer bieten einfach eine beeindruckende Kulisse für Häuser jeder Art und ein atemberaubendes Panorama. Von der Villa am Sandstrand über das Bootshaus auf Stelzen bis hin zum Luxusdomizil an der Felsenküste – schickt einfach eure Fantasie mit uns auf Reisen und werft einen Blick auf diese fünf bezaubernden Häuser am Wasser.