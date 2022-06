Geniales Design am Olivenhain

Was ist schwarz, flach und liegt versteckt am Hang? Das moderne Haus, welches wir euch heute vorstellen. Entworfen und realisiert von den Architekten von Contaminar aus Portugal, liegt es in der schönen Berglandschaft von Tomar, einer Stadt im Zentrum des Landes. Eingebettet in Erdtöne, Kiefernwälder und Olivenhaine bricht das überaus moderne Design mit der lieblichen Natur und kreiert so eine spannende Gesamterscheinung. Fotograf Fernando Guerra F+G hat die Immobilie für uns in Bildern festgehalten.