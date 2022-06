Exotischer Wohntraum mit Zen-Faktor

Zurück auf der Gartenseite wird es Zeit für einen Blick ins Innere des Hauses. In der Mitte des u-förmigen Gebäudes wurde der offene Wohn-, Ess- und Kochbereich angelegt, der sich mit großen Glastüren in Richtung Terrasse und Pool öffnet. Die Türen lassen sich bei schönem Wetter komplett öffnen, sodass der Übergang zwischen Innen- und Außenraum verschmilzt und die Umgebung ins Wohnkonzept integriert wird. Der Raum wurde bis unters Dach geöffnet, wobei Fenster an den Giebelseiten für noch mehr natürliches Licht und auch eine natürliche Luftzirkulation sorgen. Natürliche Materialien und dezente Farben spielen die Hauptrolle in dem von dunklem, warmem Holz geprägten Innenraum.