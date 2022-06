Modernes Design trifft Altbau-Charme: 7 Fotos zum Verlieben

Die Aufgabe bestand darin, dieses historische und in einer von Düsseldorfs Straßen gelegene Haus aufzuarbeiten. Dabei wurde das geschichtsträchtige Gebäude städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen unterzogen, die eine zeitgemäße Nutzung unter Bewahrung denkmalpflegerischer Gesichtspunkte möglich machen. Das charakteristische Erscheinungsbild des Bauwerks muss dabei erhalten bleiben. So sorgten die Experten für einen frischen Anstrich der Fassade in Creme, wodurch sich das Objekt nicht nur optisch an die in der Nachbarschaft gelegenen Wohnhäuser anpasst, sondern regelrecht zu strahlen beginnt. Das Geländer des französischen Balkons sowie der Ansatz des Daches wurden ebenso wie die Eingangstür in Rot getaucht, wodurch frische Akzente gesetzt werden.