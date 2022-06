Mit diesen 7 Tipps wird euer Garten haustiersicher

Zu den Lieblingsbeschäftigungen von Hunden und Katzen an der frischen Luft gehört es, zu buddeln, zu graben und in der Erde, im Laub und im Sand zu wühlen. Und natürlich wird auch das eine oder andere Geschäft verrichtet – man ist schließlich in der Natur. Um zu verhindern, dass die Lieblingsblumenbeete oder sogar der Gemüse- oder Kräutergarten zum Katzen- oder Hundeklo wird, sollte man einige Vorsichtsmaßnahmen treffen. So verhindern zum Beispiel Hochbeete, Kübel und Pflanzenboxen, aber auch Gewächshäuser, dass Haustiere zum einen Pflanzen fressen, die schädlich für sie sind, und zum anderen, dass die Beete als Vierbeinertoilette genutzt werden. Größere, ebenerdige Beete lassen sich durch geeignete Zäune vom Rest des Gartens abtrennen und so haustiersicher machen. Generell sollte man Hunden und Katzen im Garten eine eigene, kleine Sandfläche zur Verfügung stellen. Dort können sie ihr Geschäft verrichten und nach Herzenslust buddeln und graben. Außerdem kann man den Vierbeinern mit Zweigen und Reisig auf frisch eingesäten Beeten die Lust am Scharren und Wühlen nehmen. Übrigens muss auch unbedingt der Komposter für Hund und Katze unzugänglich bleiben, denn Lebensmittelabfälle können unseren tierischen Mitbewohnern gefährlich werden. Wer empfindliche Bäume vor scharfen Katzenkrallen schützen will, kann das mit speziellen Kratzmatten tun.