Ein Anbau mit Coolness-Faktor

Die Bewohner des Hauses wünschten sich nicht nur eine moderne, großzügige Wohnraumerweiterung, sondern auch einen harmonischen Übergang zum Bestandsteil des Gebäudes. So gelangt man vom Wohnbereich durch die klassischen Flügeltüren in den alten Teil des Hauses, wo das moderne Parkett in einen rustikaleren Dielenboden übergeht. Dadurch, das im Bestand die Bäder komplett renoviert und in den Räumen viel mit weißer Farbe gearbeitet wurde, ergibt sich ein stimmiges Zusammenspiel der beiden Hausteile, welches durch die klassisch angehauchten Ledermöbel im Anbau zusätzlich gestärkt wird.