Ein Einfamilienhaus mit offenem Charakter

Das Objekt ist ein zweistöckiger Bau, dessen geradliniger und schlichter Körper sich optimal in die Form des Grundstückes fügt. Zum Garten hin besticht das Haus mit einer offenen Fassade, die durchgehend raumhohe und rahmenlose Verglasungen bereithält. Von hier aus betrachtet, wird auch der bereits erwähnte Bügel sichtbar, der durch zwei parallel zueinander verlaufende und stark hervorgehobene Rahmen entsteht. Der leichte Winkel in den Linien ergibt dabei die für einen Bügel typische Form. Eingefasst durch das Fensterband entsteht der schwebende Eindruck, was für eine beeindruckende Optik sorgt.

Während von den oberen Fenstern, die teilweise als Schiebetür auszumachen sind, der weitläufige Balkon zu erreichen ist, ebnen die unteren Schiebeelemente den Weg in den großzügig angelegten Garten. Der Sonne zugewandt, lässt es sich hier herrlich entspannen.