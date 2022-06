Wohnen wie James Bond

In der Nähe von Wien sahen sich unsere Experten von arge x42 bei der Planung eines Einfamilienhauses mit einer besonderen Herausforderung konfrontiert: Das Grundstück, auf dem gebaut werden sollte, war extrem schmal. Aus diesem Grund gestaltete es sich schwierig, bei Ausnutzung der erlaubten Bauhöhe die vorgeschriebenen Randabstände einzuhalten. Der Plan war daher, das Gebäude optisch in seinem Volumen zu minimieren. Erreicht wurde dieses Vorhaben durch einen in die Erde eingeschobenen massiven Sockelbauteil, über dem nun ein skulpturaler Baukörper schwebt. Wir zeigen euch die beeindruckenden Bilder zu diesem besonderen Projekt.