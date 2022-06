Das Doppeldeckerhaus

In Aachen wurden unsere Experten von iva architektur damit beauftragt, ein modernes Zweifamilienhaus zu errichten, das mit einer zeitgemäßen Formensprache und einem stylishen Innenleben punktet, aber auch in Sachen Energieeffizienz auf dem neuesten Stand ist. Außerdem sollten die beiden Wohneinheiten im Gebäude in etwa gleich groß sein, was mit 140 qm im Erdgeschoss und 150 qm im Obergeschoss erreicht wurde. Die Wohnungen befinden sich in diesem kubischen Haus, das wir euch heute ein wenig näher vorstellen wollen.