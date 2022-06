Moderne Villa in der Wildnis

Die Aufgabe, die unsere Experten von Naked Architecture von ihren Kunden im südafrikanischen St. Lucia gestellt bekamen, klang einfach, war aber dennoch eine Herausforderung: Baut uns unser Traumhaus! Zur Verfügung stand ein weitläufiges, traumhaft gelegenes Grundstück am Rande des Am iSimangaliso Wetland Nationalpark in idyllischer Umgebung. Gewünscht war eine moderne Villa, die nicht nur den Bauherren selbst Platz bietet, sondern auch ihrem Bed & Breakfast mit insgesamt sechs Zimmern. Darüber hinaus sollte man die Möglichkeit haben, vom Grundstück aus die wilden Tiere der Umgebung zu beobachten und in stilvollem, wohnlichem Ambiente zu entspannen.