Haus mit traumhafter Dachterrasse

Für den Boden des Erdgeschosses verwendete man fließenden Hartbetonbelag, der aufgrund seiner Struktur den Bezug zum angrenzenden Bach aufgreifen soll. Die Treppen stellten einen wichtigen Punkt in der Planung dar, dem viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde und so zeigen sich diese in unterschiedlicher Gestalt. Das Wohnen findet im Erdgeschoss in einem offen gestalteten Grundriss statt. Helle und natürliche Farben und Materialien geben sich in der Zone die Hand und führen zu einem zeitgemäßen Design.