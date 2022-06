Ausgefallene Designerstücke? Upcycling Deluxe!

Außergewöhnliche Hocker mit Retro-Charme gibt es von den Designern rafinesse&tristesse. Leere Lebensmittelkanister aus Metall werden zu farbenfrohen und stabilen Hockern umfunktioniert. Die Idee für das Erfolgskonzept kam 2005, als eine der Designerinnen aus einem Metallkanister eine kleine Spielküche für ihr Kind bastelte.

Heute werden diese Upcycling-Möbel in enger Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen wie TRIVA und USE in Deutschland und der Schweiz in Handarbeit hergestellt.