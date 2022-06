Allrounder Kissen: Darauf solltest du achten!

Die einen mögen es lieber schlicht, die anderen können es gar nicht bunt genug haben. Welche Kissen sich am besten in den eigenen Wohnräumen machen, hat viel mit persönlichen Präferenzen zu tun. Dabei geht es nicht nur um die Lieblingsfarbe oder ob man besonders gerne Muster mag (okay, auch!) – es geht vielmehr darum, die gewünschte Raumwirkung ins Auge zu nehmen. Wie wollen wir uns in diesem Raum fühlen?

Das erleichtert die Auswahl der perfekten Polster ungemein. Wer im Winter seine Ledercouch mit wollig warmen Kissen in Unifarben einkleidet, darf im Frühling auch gern mal mit dem Marine-Look spielen und Bezüge mit Streifen ausprobieren oder gleich ein orientalisch anmutendes Seidenmeer kreieren. Denn das schöne an Heimtextilien ist ja: Ändert sich der Geschmack, kann man mit Kissen am schnellsten eine schöne Veränderung herbeiführen, ohne sich lange festlegen zu müssen.