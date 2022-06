Das Turm-Haus

Auch der Blick in die andere Richtung des Koch- und Esszimmers lohnt sich, denn hier wird ein zentrales Gestaltungselement des Hauses deutlich, das sich durch das komplette Gebäude zieht – der Schlitz in der Wand im Hintergrund, in den der Ofen übergeht. Dieser Schlitz zieht sich durch das gesamte Haus und wird über den Dachversatz von Süden her hell ausgeleuchtet. Auf diese Weise treten alle Wohnräume in einen spannenden Dialog.