Einrichten mit Leder – lohnt sich das?

Je nach Ledersorte können die Preise für ein mit Leder bezogenes Möbel erheblich variieren. Besonders kostengünstig ist PU-Leder, also die Lederart, die eigentlich gar kein echtes Leder ist. Doch nicht nur Freunde der veganen Lebensweise wissen sie zu schätzen: ein mit Kunstleder bezogenes Möbel zeichnet sich durch seine ausgesprochene Robustheit aus, es ist unvergleichlich pflegeleicht. Für Anhänger des Leder-Looks, die nicht zu tief in die Tasche greifen möchten, bietet sich hier schon im zwei- bis dreistelligen Bereich eine große Auswahl an angesagten Designs.

Doch erst bei Echtleder geht dem wahren Kenner das Einrichtungs-Herz auf. Das Argument hier: Ein Ledermöbel ist eine Anschaffung, die man nicht alle Tage macht und die ein lebenlang hält. Außerdem besitzt es die seltene Eigenschaft, über die Zeit immer mehr zum echten Charakterstück zu werden. Diese exklusive Freude hat auch ihren Preis, bei vierstelligen Beträgen fängt es bei guter Qualität gerade an – nach oben hin sind die Grenzen nahezu offen. Denkt nur an so außergewöhnliche Varianten wir Rochenleder für die Sitzgarnitur auf einer Yacht!

Aber auch Schnäppchen sind überall zu finden: Besonders Ausstellungsstücke im Möbelhaus weisen zum Beispiel oft nur minimale Gebrauchsspuren an verdeckter Stelle auf!