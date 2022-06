Von der Fabrik zum coolen Loft

Das Wohnen in einer alten Fabrik ist längst nichts Neues mehr – doch es tauchen immer wieder neue Wohnideen auf, die zeigen, wie individuell man ein ehemaliges Industriegebäude einrichten kann. In einer Lebensmittelfabrik, die um 1900 gebaut wurde, errichtete die französische Innenarchitektin Alice Bizien ein gemütliches Zuhause. Vor etlichen Jahren wurde bereits ein kleiner Wohnraum in der oberen Etage eingerichtet. Da dieser jedoch Jahrzehnte hinter sich hat, war er dringend renovierungsbedürftig. Wie in die Hallen neues Leben einzog, könnt ihr anhand der Bilder selbst nachvollziehen.