Das strahlende Haus

Das Gebäude wurde dank einer geschickten Architektur zu einem wahren Designhaus. Die Fassade ist großzügig verglast und gewährt bereits erste Einblicke ins Innere. Aufgrund des milden Klimas in dieser Region erweist sich solch eine Verglasung als unproblematisch. Durch das Flachdach erinnert der Bau viele vermutlich eher an einen Bungalow als an ein komfortables Einfamilienhaus.

Die rechteckige und markante Kubatur wirkt auf den ersten Blick in der Natur deplatziert, dank der sandsteinfarbenen Fassade fügt sie sich jedoch harmonisch in die Umgebung ein. Die weiße Fassadenverkleidung, die wie ein großer Fensterladen erscheint, gibt bereits viel über die Gestaltung des Innenraums preis – denn Weiß spielt dort eine bedeutende Rolle.