Alt trifft Neu

Heute geht unsere Reise nach Duisburg, wo wir uns ein besonderes Projekt näher anschauen wollen. Es handelt sich um ein Siedlungshaus aus dem Jahr 1937, das sich in einem Wohngebiet mit zahlreichen baugleichen einfachen Siedlungshäuern befindet. Zahlreiche dieser Häuser wurden in den letzten Jahren durch Anbauten und Erneuerungen verändert, sodass das Straßenbild deutlich an Homogenität verloren hat. Die Aufgabenstellung an unseren Experten Oliver Keuper war nun, das alte Haus so zu erweitern und zu modernisieren, dass es den heutigen Ansprüchen ans Wohnen angepasst wird, dabei aber seinen solitären Charakter behält und so Zeugnis der Ortsgeschichte bleibt.