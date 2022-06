Eine große Frage ist natürlich, wie lange es wir uns noch leisten können, Rohstoffe zu verschwenden wie wir es aktuell tun. Alleine die Umweltschäden die durch z.B. Fracking (hydraulisches Aufbrechen) entstehen sind enorm. Dazu hat sich natürlich der ganze Markt in den letzten Jahren sehr stark entwickelt. Vor zehn Jahren war es schwieriger, gute Produkte wie Fenster für Passivhäuser zu finden. Heute gibt es viele Hersteller, die gute Produkte produzieren. Das Passivhauskonzept hat zu dieser Entwicklung wesentlich beigetragen.

Ein Passivhaus hat strenge Standards zu erfüllen. Das einziges Minus was Sie haben ist in Ihren Energiekosten. Sonst steht am Ende überall ein Plus. Ein Passivhaus ist ein Komforthaus. Überall finden Sie ein Mehr an Qualität von der dauerhaften Frischluftzufuhr, es gibt kein Zuggefühl im Haus und die verwendeten Materialen sind hochwertiger.