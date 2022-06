Der Name die wilden Drei kommt nicht von ungefähr. Denn das Design des Einfamilienhauses erinnert uns ungemein an drei verbrüderte Teile, die auf einem Platz stehen und sich gegenseitig stützen und austauschen. Um die bindende Einheit zu verstärken, wurden die vertikalen Flächen und das Dach in gleicher Farbigkeit mit Eternitplatten gestaltet. Die Seiten wurden konträr dazu in Reinweiß gestrichen. Der Eingang ordnet sich im mittleren Bauvolumen an und ein Dach schützt den Bereich vor Witterung.