American Style: Zwölf Einrichtungsideen

Einmal Kultkarre on the rocks, bitte! Die Design-Firma American Warehouse hat sich darauf spezialisiert, amerikanische Retro-Möbel aus den Fünfzigern herzustellen und das nachempfundene Heck eines Cadillacs zum Bartresen umfunktioniert. In Handarbeit stellt das Team von American Warehouse auch Schreibtische, Sideboards oder andere vom Kunden gewünschte Möbelstücke im Stil der klassischen amerikanischen Oldtimer her, wobei man sich die Farben und den Lack individuell zusammenstellen kann. Das Design dieses Bartresen wurde an die Fahrzeug-Rückseite der 57 Chevy Corvette angelehnt und mit einer massiven zehn Millimeter Glasplatte versehen. Also, wer möchte jetzt alles 'nen Drink auf dem Kofferraum nehmen?!