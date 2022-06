Top 5: Coole Design-Ideen

Wie mögt ihr euren Gartenweg? Soll er aus Holz, Naturstein oder doch lieber Beton bestehen? Wir haben euch diese Woche verschiedenste Design-Ideen vorgestellt, die jeden Garten verschönern. Am meisten hat euch allerdings die Möglichkeit gefallen, Pflastersteine selbst herzustellen. Wie das geht, lest ihr in unserem Artikel über 7 schöne Gartenwege.