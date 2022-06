Top 5 der Woche: Unentbehrliche Tipps und geniale Wohnideen

Nichts ist schöner als Gemütlichkeit in der dunklen Jahreszeit. Landhausstil ist eh ein Dauerbrenner und so konnten wir euch mit unseren rustikalen Wohnideen für ein gemütliches Zuhauses begeistern. Für jeden Raum ist etwas dabei. Holzmöbel und Natursteinwände kennt man ja, wir haben aber auch noch ein paar tolle Tipps für den Fußboden und ein ganz besonderes Bett parat. Neugierig? Dann lest einfach noch einmal nach.