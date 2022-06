Das spektakuläre Ergebnis einer Wohnungsmodernisierung

Die neue Küche wurde in L-Form angelegt, so ließen sich zwei verschiedene Umgebungen schaffen. Während im hinteren Bereich die moderne Küchenzeile wahren Kochgenuss verspricht, kann selbiges in der vorderen Zone am großen, weißen Esstisch mit massiven Holzbeinen verspeist werden. Für den Fußboden wählte man dieselben Fliesen wie für den Flur. Deckenspots runden das Design perfekt ab.