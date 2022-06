So kannst du das Beste aus deiner kleinen Küche rausholen

Was sich für kleine Räume zudem natürlich immer anbietet, sind leichte, helle Farben. Kleine Räume sollten nicht durch zu viele dunkle oder knallige Farben überladen werden und so den Raum optisch verkleinern. Bringt man viele Hängeschränke in seiner kleinen Küche unter, sollte man diese in Weiß oder anderen hellen Farbtönen wählen, damit diese nicht zu sehr in den Vordergrund rücken. Hält man sich hier farblich zurück, kann man auch ein paar Farbtupfer an die Wand bringen oder sich farblich in Sachen Accessoires austoben.

Hält man sich sowohl bei der Wandgestaltung als auch bei den Accessoires zurück, bietet es sich an, etwas Farbe in die Küchenfronten zu bringen. Hochglanzfronten in einem zarten Grün oder Blau wirken nicht überladen und können dem Raum das gewisse Etwas verleihen und ihn elegant wirken lassen. Auf Schwarz oder andere schwere dunkle Farben sollte man in sehr kleinen Räumen aber eher verzichten. Kleine Küchen müssen also nicht zwangsläufig bedeuten, bei der Einrichtung zurückstecken zu müssen. Wer sich schon im Vorhinein ausführlich Gedanken darüber macht, welchen Ansprüchen die kleine Küche am Ende genügen soll, der findet für alles eine Lösung und muss auch auf fast nichts verzichten. Darauf zu achten ist, dass der vorhandene Platz so optimal wie möglich ausgenutzt wird und eine größtmögliche Platzverwendung stattfinden kann. Man sollte in keinem Fall Abstriche in Sachen Stauraum oder Arbeitsfläche machen. Im Endeffekt wird einem so die Arbeit in der Küche nämlich vermutlich keinen Spaß machen.