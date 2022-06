6 schöne Ideen für weihnachtliche Beleuchtung

Es ist kurz vor knapp – in wenigen Tagen ist schon wieder Weihnachten! Sicherlich habt ihr es euch schon gemütlich gemacht und dekoriert, mit Tannenbäumen, adventlichen Gestaltungselementen, in den typischen Weihnachtsfarben Gold, Rot und Grün, aber vielleicht auch modern in neuen Trendfarben. Eines der wichtigsten Elemente bei der weihnachtlichen Dekoration ist aber die richtige Weihnachtsbeleuchtung. Um die Feiertage herum möchten wir es gemütlich und festlich zugleich haben, also brauchen wir das passende Licht. Dabei reicht das Prinzip Schalter an – Schalter aus nicht mehr aus. Entscheidend sind verschiedene kleine Lichtinseln im Haus und im Außenbereich wie Fenster, Balkon und Garten. Wenn Ihr mit eurer Weihnachtsbeleuchtung noch nicht ganz fertig seid, stellen wir euch heute sechs inspirierende Ideen vor, mit denen Ihr eure Wohnung noch festlicher gestalten könnt.