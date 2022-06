Wohnen nach Sternzeichen: Steinbock

In unserer Wohnen nach Sternzeichen -Reihe steht heute der Steinbock (22. Dezember bis 20. Januar) im Fokus. Was mag er, wie wohnt er und womit umgibt er sich am liebsten? Das Element des Steinbocks ist die Erde und Menschen dieses Sternzeichens sind für ihre Zuverlässigkeit und ihr Verantwortungsbewusstsein bekannt. Steinböcke sind Meister der Selbstdisziplin und glänzen durch bodenständigen Ehrgeiz, sie sind gute Beobachter und loyale Freunde, stets ihrer Linie treu und in der Regel tiefenentspannt. Ihr Streben nach Beständigkeit und Stabilität spiegelt sich auch in der Art wider, wie Steinböcke wohnen – natürlich, elegant und gemütlich, aber auch funktional und praktisch.