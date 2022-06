Mini Bar für Zuhause: DARAUF kommt es an!

Um die Bar noch richtig in Szene zu setzten, bietet sich eine Beleuchtung an. Ob weißes oder buntes Licht sei dabei jedem selbst überlassen. Schick kann es in jedem Fall aussehen, wenn die Regale mit den verschiedenen Flaschen hell beleuchtet werden. Der Blick fällt so gleich auf eines der wichtigsten Utensilien einer Bar – die Spirituosen. Aber auch an der Theke kann man mit etwas Licht einiges herausholen. Eine Beleuchtung von unten setzt die Theke schön in Szene, vor allem wenn es sich dabei um farbiges Licht handelt. Oder man macht es etwas dezenter und versieht den Tresen mit einer schönen Lichterkette.

Für die Bar draußen kann die Beleuchtung vor allem dann wichtig sein, wenn es bei einer Feier mal später und somit auch dunkler wird. Für problemloses Zubereiten der Drinks ist eine gute Beleuchtung im Dunkeln also unabdingbar. Zudem wirkt es natürlich sehr schön, wenn die Bar draußen im Dunkeln sanft beleuchtet und so in den Vordergrund gerückt wird.