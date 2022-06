Angesagte Möbeltrends 2016

Das neue Jahr steht vor der Tür und es ist höchste Zeit, mal einen Blick auf die Trends und Tendenzen zu werfen, die uns 2016 erwarten. Hier haben wir bereits die allgemeinen Interior Trends unter die Lupe genommen und hier die Pantone Farben des Jahres. Heute geht es um die Möbel, mit denen wir unsere vier Wände Experten zufolge in nächster Zeit am liebsten einrichten werden. Einiges kommt euch sicher schon bekannt vor, schließlich halten sich solche Entwicklungen nicht an Jahreszahlen oder den Kalender. So waren einige Farben, Formen, Materialien oder Stilrichtung bereits 2015 groß im Kommen. Andere Ideen werden sich tatsächlich erst in den kommenden Monaten beweisen müssen oder führen bereits bestehende Strömungen mit einem spannenden Twist fort. So oder so verspricht das nächste Jahr jede Menge Spaß und Kreativität und einige richtig coole Bewegungen im Möbeldesign.