Strandhaus authentisch einrichten – SO geht's!

Eine schöne Terrasse ist ein absolutes Muss bei einem Strandhaus. An schönen Tagen findet das Leben am Meer draußen statt. Es beginnt mit einem Frühstück auf dem Außenbereich und endet mit einem geselligen Grillabend. Aus diesem Grund sollte nicht nur der Innen- sondern auch der Außenraum eures Ferienhauses (oder der Balkon eurer Ferienwohnung) mit Liebe gestaltet werden. Was ihr wissen müsst ist, dass die Luft in Küstenregionen um einiges salziger ist, als im Inneren des Landes. Gartenmöbel haben aus diesem Grund eine geringere Lebensdauer und sollten bei eurer Abwesenheit auf jedem Fall an einem geschützten Ort gelagert werden. Auf dem Bild seht ihr die schöne Terrasse eines kleinen Reetdachhauses, das in Strandnähe erbaut wurde. Der schöne, hölzerne Tisch wird mit gemütlichen Sesseln aus Polyrattan gesäumt, welche dem natürlichen Material stark ähneln, jedoch um einiges robuster und witterungsbeständiger sind. Hier kann man die Sonne so richtig genießen, auch wenn es draußen ein wenig kühler ist.