So kommen eure Zimmerpflanzen glücklich durch den Winter

In den kurzen Wintermonaten fehlt es den Zimmerpflanzen an Tageslicht. Machen eure Pflanzen trotz eurer Fürsorge einen tristen Eindruck, kann es sein, dass sie an Lichtmangel leiden. Zuallererst solltet ihr für eure Lieblinge das sonnigste Plätzchen im ganzen Haus ausmachen. Danach solltet ihr überprüfen, ob die Pflanzen sich nicht allenfalls das Licht gegenseitig wegnehmen. Lasst genügend Freiraum zwischen den einzelnen Töpfen, damit sich die Pflanzenblätter nicht gegenseitig überlappen. Auch die Hausseite ist entscheidend, da Zimmerpflanzen in den kurzen Wintertagen sehr wenig Licht abbekommen. Am kritischsten ist die Nordseite. Hier erhalten die Pflanzen besonders wenig Licht. Vermeidet also diesen Standort, vor allem für Blühpflanzen ist er sehr ungeeignet. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, eure Pflanzen näher zum Licht zu rücken, so könnt ihr auch Pflanzenlampen verwenden. Ein unterschätzter Lichthemmer ist übrigens Staub, der sich mit der Zeit auf den Blättern ablegt. Damit nicht nur die Feuchtigkeit, sondern auch das Licht ungehindert an die Blätter herankommt, solltet ihr die Blätter regelmäßig mit einem feuchten Tuch von Staubablagerungen befreien.